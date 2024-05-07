Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией. Об этом президент ОАЭ написал в соцсети X.

«Направляю свои поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его инаугурацией в статусе президента России. ОАЭ привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага», — сказано в заявлении.

До этого вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха поздравил Путина со вступлением в должность президента России.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, отметив, что с его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее инаугурацию президента России назвали новым этапом истории страны.