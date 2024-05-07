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Звезда фильма «Назад в будущее» появится во втором сезоне «Уэнсдэй»

Актеры Стив Бушеми и Кристофер Ллойд сыграли во втором сезоне «Уэнсдэй»

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Universal

Netflix выпустил тизер второго сезона «Уэнсдэй». Ролик опубликован на YouTube.

В видео огласили новый актерский состав. Среди них значился Кристофер Ллойд, который известен по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее». Неизвестно, кого он сыграет.

Также в новых сериях появятся Билли Пайпер, известная по роли Розы Тайлер в научно-фантастической драме «Доктор Кто» и Стив Бушеми. Об их ролях практически ничего неизвестно. Пайпер сыграет героиню по имени Капри, а Бушеми — персонажа Барри Дорта. Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон исполнит роль Доктора Фейрберн.

К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Джой Сандей, Джоанна Ламли, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Майерс.

В декабре 2022 года сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix. Проект стал третьим в истории стриминговой платформы, которому удалось достичь такого результата менее чем за 28 дней после премьеры.

Проект рассказывает о подростке Уэнсдэй Аддамс. Она посещает Академию Невермор, пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и раскрыть тайну, которая поссорила ее родителей 25 лет назад.

Ранее завершились съемки второй части «Битлджуса».

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