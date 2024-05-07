Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией

Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Его слова передает РИА Новости.
«Я хотел бы передать мои поздравления президенту РФ Владимиру Путину с инаугурацией, с его избранием на очередной срок. Я очень рад тому, что сегодня я нахожусь в России, в этот исторический день, в день проведения инаугурации», — заявил он.
До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с инаугурацией.
Кроме того, со вступлением в должность президента России Путина поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.
7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.
Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.
Ранее стало известно, какой картиной заинтересовался Путин по пути на инаугурацию.