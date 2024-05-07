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Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией

Глава МИД Сьерра-Леоне Кабба поздравил Владимира Путина с инаугурацией

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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Его слова передает РИА Новости.

«Я хотел бы передать мои поздравления президенту РФ Владимиру Путину с инаугурацией, с его избранием на очередной срок. Я очень рад тому, что сегодня я нахожусь в России, в этот исторический день, в день проведения инаугурации», — заявил он.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с инаугурацией.

Кроме того, со вступлением в должность президента России Путина поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее стало известно, какой картиной заинтересовался Путин по пути на инаугурацию.

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