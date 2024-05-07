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Плющенко одним словом описал атмосферу на инаугурации Путина

Евгений Плющенко рассказал, какая атмосфера была на инаугурации Путина в Кремле

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал атмосферу на сегодняшней инаугурации президента РФ Владимира Путина потрясающей. В беседе с 360.ru он заверил, что запомнит это событие на всю жизнь.

«Атмосфера [на инаугурации] была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой. Даже мимо проходит, и от него веет уверенностью, энергетикой», — заявил спортсмен.

По его мнению, итоги выборов и последующая церемония вступления в должность говорят о доверии жителей страны переизбранному главе государства.

«Если говорить о церемонии, я уже не первый раз на инаугурации Владимира Владимировича. Это запомнится на всю жизнь», — отметил чемпион.

Напомним, сегодня в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента, Путин вступил в должность пятый раз до 2030 года. «Газета.Ru» вела трансляцию церемонии, после которой президент посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

В Госдуме ранее объяснили поддержку Путина россиянами.

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