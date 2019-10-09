Зеленский заявил об отсутствии позволяющей вернуть Крым формулы

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране пока не придумали формулу, которая бы позволила вернуть стране Крымский полуостров. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Зеленский отметил, что на данный момент формулы, подобной «формуле Штайнмайера» по Донбассу, пока нет.

По его словам, вопрос по Крыму остается сложным и эту проблему не решить без помощи международных партнеров.

«Здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что для возвращения Крыма Украине необходимо развивать оборону страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.