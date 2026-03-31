Что должно произойти, чтобы супервулканы начали извергаться, рассказала ученый

Существует связь между окончанием ледникового периода и началом мощных взрывных извержений суперкальдер, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Бергаль-Кувикас.

Суперкальдера — это обширная котловина вулканического происхождения, которая способна на мощный эксплозивный выброс вещества, — буквально взрыв, при котором пепловая колонна способна подниматься более 25 километров и объемом более или примерно тысячи кубических километров.

На Земле находится более десятка активных суперкальдер, одна из которых есть и на Камчатке. Их извержение может привести к глобальным катастрофам. Однако до сих пор ученые точно не знают, что может спровоцировать начало мощных взрывных извержений суперкальдер. Некоторые специалисты связывают климатические изменения с извержениями суперкальдер.

«На нашей планете существуют определенные ритмы, в том числе климатические. Мы знаем, что был ледниковый период, который закончился около 11–12 тысяч лет назад. После того как Земля оттаяла, нагрузка на вулканы уменьшилась. Некоторые ученые считают, что в начале голоцена произошла мощная серия взрывных извержений. Недавно появились новые данные, основанные на анализе изотопов кислорода. Они показали, что ледниковая вода могла проникать в верхнюю часть магматического очага. Это может указывать на связь между окончанием ледникового периода и началом мощных взрывных извержений», — рассказала вулканолог.

Однако Бергаль-Кувикас отмечает: у ученых пока нет точных данных о том, что глобальное потепление провоцирует суперизвержения.

