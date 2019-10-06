Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления на РФ
Президент России Владимир Путин высказался о выдвижении обвинений в адрес американского лидера Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы США. Об этом сообщает ТАСС.
Путин заявил, что такие обвинения свидетельствуют о давлении на президента США и являются предлогом для сдерживания России.
Российский лидер напомнил, что после появления предположений о сговоре и вмешательстве в выборы на Россию были наложены санкции, однако после опровержения этой информации экс-спецпрокурором США Робертом Мюллером экономические ограничения так и не были сняты.
По мнению президента России, те, кто пытается оказывать давление на Трампа, «не смотрят даже на один шаг вперед».
Ранее сообщалось, что в МИД России допустили связь провала Мюллера с украинским скандалом Трампа.