Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления на РФ

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Президент России Владимир Путин высказался о выдвижении обвинений в адрес американского лидера Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы США. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что такие обвинения свидетельствуют о давлении на президента США и являются предлогом для сдерживания России.

Российский лидер напомнил, что после появления предположений о сговоре и вмешательстве в выборы на Россию были наложены санкции, однако после опровержения этой информации экс-спецпрокурором США Робертом Мюллером экономические ограничения так и не были сняты.

По мнению президента России, те, кто пытается оказывать давление на Трампа, «не смотрят даже на один шаг вперед».

Ранее сообщалось, что в МИД России допустили связь провала Мюллера с украинским скандалом Трампа.