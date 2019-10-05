Помпео назвал «глупой игрой» попытки расследовать разговор Трампа и Зеленского

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Госсекретарь США Майк Помпео высказался об идее расследования телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что подобные расследования носят бесполезный характер, а также не будут способствовать процветанию демократии.

По мнению госсекретаря, тот факт, что «мир не сосредотачивается на важных вещах» и том, что затрагивает жизни реальных людей, является неправильным.

Помпео также назвал попытки расследования переговоров лидеров США и Украины «глупой игрой».

Ранее сообщалось, что Помпео не принес в конгресс документы по Украине.