Помпео назвал «глупой игрой» попытки расследовать разговор Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео высказался об идее расследования телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.
Он заявил, что подобные расследования носят бесполезный характер, а также не будут способствовать процветанию демократии.
По мнению госсекретаря, тот факт, что «мир не сосредотачивается на важных вещах» и том, что затрагивает жизни реальных людей, является неправильным.
Помпео также назвал попытки расследования переговоров лидеров США и Украины «глупой игрой».
Ранее сообщалось, что Помпео не принес в конгресс документы по Украине.