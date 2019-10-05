Трамп ограничил въезд в США мигрантам без медстраховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, по которому мигранты не смогут въехать в страну без медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, медицинская страховка иностранцев при пересечении американской границы должна быть действительная в течение 30 дней.

Правило не относится к тем иммигрантам, у которых уже есть действующая виза, полученная до вступления в силу данного распоряжения детям и родителям граждан США и другим.

Нововведения также не коснутся обладателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских: постоянных жителей страны, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других.

Новое распоряжение вступит в силу 3 ноября 2019 года.

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