Волкер рассказал, как пытался переубедить Трампа поверить Зеленскому

Экс-спецпосланник США на Украине Курт Волкер заявил, что американский президент Дональд Трамп первоначально негативно воспринимал руководство Украины, но он пытался его переубедить. Об этом сообщает CNN.

Волкер рассказал, как он сначала убеждал личного адвоката Трампа Руди Джулиани, а через него и президента Соединенных Штатов, что на Украине появилось новое руководство, которому можно доверять.

По словам Волкера, Трамп изначально «скептически» относился к руководству Украины, что понятно, учитывая историю коррупцию в стране.

«Он сказал, что Украина коррумпированная страна, полная ужасных людей», — поведал Волкер о Трампе.

Ранее СМИ узнали, что Волкер прилетел в Киев за компроматом на кандидата в американские президенты 2020 года Джо Байдена.