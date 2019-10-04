Украина не будет выносить на референдум закон о статусе Донбасса

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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что закона, который бы позволил провести референдум быстро в случае необходимости, нет.

Яременко добавила, что существуют процедуры рассмотрения законопроектов, которые «позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомлёнными о том, что происходит».

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о сценариях проведения выборов в Донбассе.