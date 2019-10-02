Составительница антироссийских санкций подала в отставку
Заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Отмечается, что Манделкер отвечала за составление санкционных списков против Ирана, России, Венесуэлы и Северной Кореи.
Представитель ведомства уточнил, что она летом заявляла о желании вернуться в частный бизнес, поскольку это даст ей возможность вести более размеренный образ жизни и проводить больше времени с семьей.
Ранее сообщалось, что сенаторы США призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК.