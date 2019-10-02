Путин объяснил свои слова о месте идеи либерализма в мире
Президент России Владимир Путин разъяснил свое отношение к либеральной модели, а также рассказал о ее влиянии на другие страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что идея либерализма приелась даже в тех странах, где она работает. Российский лидер добавил, что навязывание либеральной модели встречает сопротивление.
Путин также напомнил, что в странах третьего мира, например в Иране и Ливии, применение либеральной модели спровоцировало хаос. Президент заявил, что либеральная идея также негативно повлияла на страны Европы, спровоцировав там миграционный кризис.
По его мнению, странам следует в рамках ВТО прекратить субсидирование сельского хозяйства западных стран, а также начать финансирование развивающихся экономик. Путин сказал, что его слова о либерализме в интервью Financial Times неправильно интерпретировали.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о месте либерализма в мире.