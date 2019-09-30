Эксперт назвал газетной уткой сообщения о «российском спецназе» в Норвегии

Российский военный эксперт главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал данные СМИ о «российском спецназе в Норвегии». Об этом информирует РИА «Новости».

Он назвал эти сообщения примером классической газетной утки, которая основывается на страхах населения относительно мнимого российского разведывательного присутствия на территории их страны.

«Это худший рецидив времен холодной войны, подогревание шпиономании, русофобии», — заявил Коротченко.

Эксперт добавил, что в этой ситуации должно прозвучать официальное опровержение данной информации от министерства обороны Норвегии и штаб-квартиры НАТО. В противном случае будет нанесен значительный ущерб по репутации организации, ведь если в Норвегии орудует российский спецназ, а НАТО не в курсе этого, подтверждается ее полная некомпетентность.

«Еще раз хочу с полной ответственностью подчеркнуть, что никакого российского спецназа на территории Норвегии не было и нет», — подытожил специалист.

Ранее посольство сочло фейком информацию о «российском спецназе» в Норвегии.