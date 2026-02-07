«Укрпочта» угодила в скандал со школьницами после раскрытия новых файлов Эпштейна

«Укрпочта» попала в скандал из-за сексуализации школьниц в одном из проектов

«Укрпочта» попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия новой партии документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Почтовая служба Украины в честь Дня всех влюбленных опубликовала фотографии, которые вызвали возмущение в социальных сетях, сообщает издание «Страна.ua».

В самой компании заявили, что соответствующий проект основан на ностальгии по школьным годам.

«Однако пользователи сети возмутились тем, что девочки-подростки на фото выглядят слишком «сексуализированными». Вспомнили и скандал с Эпштейном», — сказано в сообщении издания.

Как отмечает «Страна.ua», в результате скандала «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой была запечатлена школьница в мини-юбке.

3 февраля сообщалось, что Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, часто искал новых жертв среди гражданок Украины, в основном из Одессы.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Ранее власти Украины заинтересовались «подпольной школой» с советскими учебниками.