Политолог рассказал, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине до лета

Президент США Дональд Трамп мог обозначить России и Украине дедлайн для завершения конфликта до начала лета, поскольку в ближайшее время у него будет меньше времени на внешнюю политику из-за выборов в конгресс. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Малек Дудаков.

«Я склонен считать, что действительно такой дедлайн американская администрация могла выставить перед украинской стороной. Не так-то много времени сейчас остается у администрации Трампа — только конец зимы-весна, — потому что уже с конца мая стартует активная фаза предвыборной борьбы. Впереди большие выборы в конгресс, и кандидаты сейчас активно начинают выдвигаться на эти выборы, общаться со спонсорами, собирать деньги. И Трампу придется в ближайшие несколько месяцев начать очень активно ездить по штатам, где основная конкуренция будет идти — штат Мэн, Северная Каролина, Джорджия. Ему придется заниматься внутрянкой, то есть не так много времени у него будет оставаться на внешнюю политику. Я думаю, что он хотел бы за весну все свои гештальты закрыть — и по Китаю, и по Индии, и по Украине, — чтобы на высокой ноте уже войти в летний период. А там еще День независимости у США — большой юбилей, 250 лет, юбилей у самого Трампа, ему 80 лет исполняется 14 июня, чемпионат мира по футболу. Если при этом еще и удастся по Украине договориться, то Трамп может сказать: «Мы от победы к победе двигаемся», и уже на такой позитивной ноте пойти на выборы в конгресс», — сказал он.

Дудаков уточнил, что обозначенный срок пока выглядит нереалистично, поскольку от Украины не поступает сигналов о готовности к выполнению условий.

«Это хотелки американцев. Получится, не получится — вопрос отдельный, потому что противоречий много. Если бы, например, мы увидели уже определенные подвижки в плане додавливания украинцев, они бы начали бы уже посылать сигналы о том, что они готовы признать свои территориальные потери, готовы под определенными условиями хотя бы начать своих вывод своих войск с Донбасса, тогда можно было бы говорить о том, что прогресс есть, и действительно за три-четыре месяца, может быть, мы к какому-то прорыву придем. Но пока таких позитивных сигналов не поступает, может быть, неофициально, в рамках американо-украинского диалога уже что-то и прослеживается, мы просто не знаем об этом. Никакой публичной информации нет, поэтому пока, конечно, эти дедлайны смотрятся не очень реалистично. Тем более, нужно вспомнить, что и до этого Трамп выставлял неоднократно самые разные дедлайны. Среди последних — День благодарения в США в конце ноября, потом [католическое] Рождество 25 декабря, и как-то они все прошли», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что Трампу важно завершить российско-украинский конфликт из-за собственной внутриполитической ситуации.

«Хочется надеяться на то, что, может быть, сейчас удастся американцам украинское лобби дожать и европейскую партию войны, потому что Трампу это жизненно важно, исходя из его внутриполитической ситуации, что рейтинги падают, и нужно хотя бы какие-то победы электорату показывать. Но учитывая, что противоречий пока действительно очень много, есть определенные сомнения в том, что это удастся. Трамп действительно будет пытаться к этому стремиться, и он торопится по понятным причинам, потому что его дедлайны, его же собственные, внутриполитические, уже поджимают», — заключил он.

7 февраля издание РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что США хотят завершить конфликт в стране до июня. Украинский президент не исключил, что американцы будут оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю. По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год и произойдет это посредством дипломатии.

Ранее появились кадры с первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби.