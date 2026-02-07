Размер шрифта
Студентка заявила, что на общежитие в Уфе напали два человека

112: нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое
Сергей Бобылев/РИА Новости

Нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое, сообщает 112 со ссылкой на одну из студенток.

По ее словам, первого нападавшего удалось задержать быстрее, второй некоторое время удерживал заложника в спортзале.

Как подчеркивает Telegram-канал, эту информацию сейчас проверяют.

7 февраля в Уфе молодой человек с ножом напал на людей в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета. По данным представителя МВД Ирины Волк, пострадали четверо студентов и один полицейский. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Telegram-канал Baza написал, что ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее семиклассница напала с ножом на учителя и сверстницу в Красноярском крае.
 
