Взрыв петарды в Люберцах, лишивший подростка пальцев, попал на видео

Появилось видео со взрывом петарды в руках у подростка в Люберцах

Инцидент с взрывом петарды в подмосковных Люберцах, в результате которого подросток лишился нескольких пальцев, попал на видео. Запись опубликовала прокуратура Московской области в Telegram-канале.

На кадрах видно, как петарда взрывается в руках у молодого человека. После этого пострадавший отбегает от места происшествия.

ЧП в Люберцах произошло 7 февраля. Как сообщил Telegram-канал 112, подросток нашел петарду рядом с мусорными контейнерами на улице Владлена Татарского. Молодой человек взял пиротехническое изделие в руки, и оно взорвалось. В результате несовершеннолетний получил тяжелые травмы руки, его доставили в медицинское учреждение. Врачам пришлось ампутировать несколько пальцев.

Пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале написала, что по факту произошедшего была организована проверка. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе выясняют, как петарда оказалась брошенной вблизи жилого дома. По данным надзорного ведомства, пострадавшему 16 лет.

Ранее в Новосибирске ребенку ампутировали палец, поврежденный при взрыве петарды.