Зеленский рассказал, где может пройти новый раунд переговоров по Украине

Вашингтон предложил Москве и Киеву провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на американской территории. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского.

«США впервые предложили двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах, наверное, в Майами, через неделю», — рассказал Зеленский.

По его словам, Киев уже подтвердил свое участие в новой встрече. Также украинский лидер рассказал, что созвонился с членами делегации страны после завершения переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

7 февраля Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом до июня текущего года. В связи с этим глава государства не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Первый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошел в столице ОАЭ с 23 по 24 января. Почти через две недели — 4 и 5 февраля — в Абу-Даби состоялись новые встречи делегаций трех стран. Как заявил пресс-секретарь администрации американского лидера Дональда Трампа, хозяин Белого дома готов сделать «невозможное возможным», а именно добиться завершения боевых действий.

Ранее был назван минимальный срок выработки мирного документа по Украине.