Евросоюз может дойти до распада, как СССР, если его руководство не сменит политическую линию. Таким мнением с ТАСС поделился бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Если они (европейские лидеры) будут себя так дальше вести, то да», — ответил он на вопрос о риске ЕС повторить судьбу Советского Союза.

При этом в другом интервью Степашин заявлял, что страны Запада, включая европейские, «разбили Советский Союз».

Сейчас, по словам экс-премьера, ЕС и США аналогичным образом пытаются «разбить Россию», чтобы она распалась, как в свое время СССР.

Также Степашин указывал на то, что выход республик из состава СССР не был должным образом юридически оформлен, поэтому его следует считать несостоявшимся, а конфликт с Украиной, соответственно, рассматривать как внутренний.

Экс-премьер также считает, что по итогам российской спецоперации Украина должна стать такой же, какой была в советские времена, — «мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми».

Ранее глава МИД Украины призвал Запад сдерживать Россию так, как сдерживали СССР.