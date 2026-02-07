Лыжница Непряева упала во время гонки на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне в лыжных гонках на дистанции 10+10 км в рамках зимних Олимпийских играх — 2026.

Падение произошло на третьем круге первой части скиатлона классическим стилем во время спуска. При этом российская лыжница избежала потери или поломки инвентаря.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Для спортсменки это первая гонка на Олимпийских играх.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее на Олимпиаде разыграли первый комплект медалей.