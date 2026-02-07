Размер шрифта
Ушедшая из России Prada зарегистрировала в РФ новый товарный знак

Итальянский дом Prada зарегистрировал в РФ товарный знак для косметики
Shutterstock/FOTODOM

Итальянский дом моды Prada, который приостановил розничные операции в России, зарегистрировал новый товарный знак — Luna Rossa. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию бренда в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) была подана в марте прошлого года. Новый товарный знак зарегистрирован по третьему классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), под которым можно производить парфюмерные изделия, косметические средства и др.

Права на торговую марку истекают в марте 2035 года.

В 2022 году Prada заявила о приостановке деятельности в России, при этом российское юрлицо «Прада Рус» продолжает работу. С 2021 года выручка компании сократилась в семь раз — с 6,9 млрд рублей до 1 млрд рублей. В декабре прошлого года сообщалось, что объем продаж товаров Prada в России вырос на 65%.

До этого другой люксовый бренд — британский Jimmy Choo — зарегистрировал в России свой товарный знак «Джимми Чу».

Ранее бренд Burberry подал заявки на регистрацию товарных знаков названия, логотипа и узора тартан в Роспатент.
 
