«Разочарование есть»: российский тренер о крупном поражении «Зенита» от «Краснодара»

Тренер Балахнин заявил, что ждал большего от «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин признался, что ожидал большего от петербургского «Зенита», крупно проигравшего «Краснодару» в рамках Зимнего кубка РПЛ, Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но выводы делать рано. На сборах игра команды постоянно меняется в процессе подготовки. Но разочарование есть. Причем, думаю, игроки разочаровали не только меня, но и свой тренерский штаб», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Мозес Кобнан, Артем Хмарин и Эльдар Гусейнов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35).

Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Ранее УЕФА присудил Эстонии и Литве поражения за отказ играть с Белоруссией в отборе чемпионата Европы.
 
