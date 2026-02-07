МЧС объявило о жестком усилении борьбы с коррупцией внутри ведомства

Участившиеся аресты сотрудников МЧС по делам о коррупции стали результатом усиления внутренней работы министерства по выявлению противоправной деятельности. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, борьба с коррупцией будет не только продолжена, но и усилена — это принципиальная позиция руководства МЧС, так как подобные нарушения напрямую влияют на эффективность работы и приводят к хищению значительных бюджетных средств.

Куренков подчеркнул, что приоритетной задачей является выявление всей цепочки коррупционных связей, а не только отдельных эпизодов.

До этого сообщалось, что замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе заключили под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.

В рамках этого же уголовного дела арестовали бывшего заместителя директора департамента Вадима Хасенова. Ему также вменяют мошенничество и получение взятки. В случае признания вины обоим фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке.