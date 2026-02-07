Размер шрифта
Умер музыкальный критик Иосиф Райскин

В Санкт-Петербурге умер музыковед Райскин
Союз композиторов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет скончался музыковед и музыкальный критик Иосиф Райскин. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Союз композиторов города.

Смерть наступила 7 февраля. О дате похорон пока не сообщается.

«Прощайте, мой великий, мой с детства любимый, мой бесконечно искренний оппонент. Без Вас потускнеет лоск искусствоведческих дискуссий, притупится острота интеллектуального юмора», — пишет в комментариях к траурному сообщению композитор Михаил Журавлев.

Иосиф Райскин — музыковед, историк музыки, музыкальный критик, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1995–1997 годы был главным редактором газеты петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича Pro Musica. С 2001-го — главный редактор газеты «Мариинский театр». Написал более 500 статей, в том числе в научных сборниках и энциклопедиях. Является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Накануне в возрасте 90 лет скончалась вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко.

Ранее в Великобритании начали расследование обстоятельств смерти музыканта The Cure.
 
