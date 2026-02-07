СМИ: ребенок пострадал в результате нападения на общежитие вуза Уфы

Baza: ребенок пострадал в результате нападения мужчины на общежитие медвуза Уфы

Среди пострадавших в результате нападения на общежитие медуниверситета Уфы, предварительно, есть один ребенок. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

О нападении на общежитие уфимского медуниверситета стало известно ранее. По информации МВД, нападавшего задержали. Baza в свою очередь уточняет, что мужчину скрутили сами студенты.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, неизвестный, вооруженный ножом, забежал в общежитие № 6 Башкирского государственного медицинского университета, расположенного на улице Репина, и напал на четверых студентов. Пятым пострадавшим оказался полицейский.

Одна из студенток позднее рассказала Telegram-каналу 112, что нападавших было якобы двое. Однако эта информация пока проверяется. Сотрудники МВД уточняют все обстоятельства случившегося.

Ранее появилось видео эвакуации раненых из общежития в Уфе.