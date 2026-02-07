Размер шрифта
На Украине сотрудники ТЦК перестали носить видеорегистраторы во время облав

РИА Новости: сотрудники ТЦК перестали носить нагрудные видеорегистраторы
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), получившие печальную известность из-за насильственной мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), прекратили использование нагрудных видеорегистраторов, обязательное ношение которых было предписано ранее. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

«Бодикамеры уже давно не видели на ТЦК. С чем это связано, могут быть только догадки. Но сколько людей отбивали, у людоловов не было камер», — заявил источник агентства.

Он добавил, что у сотрудников полиции подобные устройства все еще присутствуют, но «лампочка на них не горит». Это говорит о том, что они не включены, пояснил подпольщик.

«В этой стране законы лишь прописаны на бумаге, а применяются только по необходимости», — отметил представитель подпольного движения.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона граждан, а еще 200 тыс. украинцев самовольно оставили военную часть.

Ранее Сырский отметил важность ТЦК для Украины.
 
