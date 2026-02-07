Размер шрифта
«Бросал петарды под ноги»: соседи — о юноше, оставшемся без пальцев при взрыве в Люберцах

Baza: жильцы Люберец жаловались на подростка, лишившегося пальцев из-за петарды

Подросток, пострадавший при взрыве петарды в подмосковных Люберцах, регулярно использовал пиротехнику, сообщает Baza со ссылкой на жителей его дома.

По их словам, молодой человек часто бросал петарды под ноги соседям и прохожим. Родители подростка не реагировали на обращения жителей.

«У мальчика явные проблемы со здоровьем: неоднократно он падал в эпилептическом припадке на улице», — отмечает Telegram-канал.

Очевидцы рассказали, что подросток сам положил петарду в коробку, которая взорвалась. Он дожидался приезда медиков в подъезде дома и залил пол кровью.

Инцидент произошел 7 февраля на улице Владлена Татарского. 16-летний подросток обнаружил петарду, когда выносил мусор. На кадрах с места происшествия видно, как петарда взрывается в руках у молодого человека. После этого он убегает. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи ампутировали ему несколько пальцев.

Ранее восьмиклассница устроила поджог в школе и напала на детей.
 
