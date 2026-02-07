В общежитии вуза Уфы мужчина напал на студентов и полицейского

МВД: в Уфе мужчина ранил четырех студентов и полицейского в общежитии вуза

Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители уже задержали злоумышленника.

Волк добавила, что все обстоятельства случившегося уточняются.

