Общество

В общежитии вуза Уфы мужчина напал на студентов и полицейского

МВД: в Уфе мужчина ранил четырех студентов и полицейского в общежитии вуза
Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители уже задержали злоумышленника.

Волк добавила, что все обстоятельства случившегося уточняются.

3 февраля стало известно о задержании школьницы, которая напала с ножом на сверстницу в одной из школ Красноярского края. Инцидент произошел в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

21 января Северный флотский военный суд приговорил Артемия Корюкова к 13 годам лишения свободы по делу о нападении на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года.

Ранее житель Коми поджег сарай соседа и открыл стрельбу по полицейским.
 
