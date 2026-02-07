Размер шрифта
Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе

Baza: два человека тяжело ранены в результате нападения на общежитие вуза в Уфе

Среди пострадавших при нападении в общежитии медицинского вуза в Уфе — двое тяжелораненых. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, еще трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Выяснилось, что среди пострадавших есть ребенок, его доставили в состоянии средней тяжести в городскую больницу №17.

О нападении на студентов общежития медицинского вуза в Уфе сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, мужчина ранил пять человек, в том числе полицейского. Злоумышленника задержали, подчеркнула Волк.

Позднее появилась информация, что пострадали шесть человек. Раненых помогали выносить из здания общежития сами студенты вуза.

Нападавших могло быть двое, сообщили очевидцы. По словам студентки, одного задержали быстрее, другой некоторое время удерживал заложника в спортзале корпуса.

Ранее суд вынес приговор студенту, напавшему на техникум в Архангельске.
 
