Украинские спецслужбы, пользуясь поддержкой западных стран, за последние два года активизировали свою деятельность в Африке, направленную против интересов России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью ТАСС.

По его словам, ряд западных государств, включая Францию, предпринимают активные усилия, чтобы препятствовать развитию связей между Россией и странами африканского континента.

«Последние два года эти силы активно используют украинские службы. И большое количество украинцев принимает участие и в выборных кампаниях [в африканских странах], всячески пытаются противодействовать, в первую очередь, продвижению интересов России на африканском континенте», — отметил Чепа после рабочего визита в Анголу в январе.

При этом депутат подчеркнул, что Россия внимательно следит за этими попытками. По его словам, деятельность украинских спецслужб создает определенные проблемы, однако не приводит к их успеху.

Ранее Путин заявил, что африканские страны хотят расширить военное сотрудничество с Россией, несмотря на западное давление.