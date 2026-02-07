Появилось видео эвакуации раненых из общежития в Уфе

Очевидцы сняли видео, на котором студенты выносят раненых из общежития медвуза в Уфе

Появилось видео, на котором студенты выносят пострадавших при нападении неизвестных из общежития одного из вузов города. Видео публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На кадрах мужчины выносят раненого к карете скорой помощи.

Инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

О нападении на студентов общежития в Уфе сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, мужчина ранил пять человек, в том числе полицейского. Правоохранители задержали злоумышленника.

Позднее появилась информация, что пострадавших шестеро.

3 февраля стало известно о задержании школьницы, которая напала с ножом на сверстницу в одной из школ города Кодинска Красноярского края. По информации МВД, ученица седьмого класса сначала хотела ранить учителя, однако одноклассники помешали ей.

Ранее суд приговорил Артемия Корюкова к 13 годам лишения свободы по делу о нападении на техникум в Архангельске.