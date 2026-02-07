Голливудскому актеру предъявили четыре обвинения в педофилии

В США предъявлены четыре обвинения в сексуальном насилии над детьми актеру Басфилду

В США голливудскому актеру Тимоти Басфилду предъявили несколько обвинений в педофилии. Об этом сообщает The Guardian.

Всего коллегия присяжных в штате Нью-Мексико предъявила актеру четыре обвинения в сексуальном насилии над детьми. Басфилд сам явился в полицию Альбукерке после того, как в отношении него был выдан ордер на арест, и отрицал обвинения.

Один из мальчиков заявил, что Басфилд неоднократно прикасался к нему в интимных местах с возраста семи лет.

В январе Тимоти Басфилду предъявили обвинение в сексуальном насилии над 11-летними актерами-близнецами на съемках сериала «Уборщица» в 2024 году. Он был освобожден из‑под стражи до начала судебного разбирательства.

Адвокаты артиста смогли собрать более 70 писем, подтверждающих добропорядочность актера. Кроме того, он прошел проверку на полиграфе.

Ранее сообщалось, что румынский художник получил от Эпштейна $90 тыс. за роспись «Храма секса».