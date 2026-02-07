Размер шрифта
Голливудскому актеру предъявили четыре обвинения в педофилии

В США предъявлены четыре обвинения в сексуальном насилии над детьми актеру Басфилду
New Mexico Superior Court/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США голливудскому актеру Тимоти Басфилду предъявили несколько обвинений в педофилии. Об этом сообщает The Guardian.

Всего коллегия присяжных в штате Нью-Мексико предъявила актеру четыре обвинения в сексуальном насилии над детьми. Басфилд сам явился в полицию Альбукерке после того, как в отношении него был выдан ордер на арест, и отрицал обвинения.

Один из мальчиков заявил, что Басфилд неоднократно прикасался к нему в интимных местах с возраста семи лет.

В январе Тимоти Басфилду предъявили обвинение в сексуальном насилии над 11-летними актерами-близнецами на съемках сериала «Уборщица» в 2024 году. Он был освобожден из‑под стражи до начала судебного разбирательства.

Адвокаты артиста смогли собрать более 70 писем, подтверждающих добропорядочность актера. Кроме того, он прошел проверку на полиграфе.

