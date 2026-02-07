В Свердловской области девушка лишилась ребенка и впала в кому после родов

В Красноуфимске у младенца остановилось сердце после появления на свет

В Свердловской области девушка впала в кому после родов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Красноуфимске. По данным издания, 19-летняя беременная попала почувствовала недомогание, поэтому вызвала медиков. Им она рассказала, что у нее ОРВИ.

Девушку госпитализировали, но спустя непродолжительное время специалистам пришлось экстренно провести роды. В результате мать впала в кому и пробыла в таком состоянии более двух недель, новорожденный не выжил. По какой именно причине это произошло, не уточняется.

«Речи о врачебной ошибке не идет, но разбирательство будет», – рассказал собеседник.

Как сообщает издание, пациентка трудилась в одном из местных кафе и жила с опекуном.

До этого в Петербурге женщина едва не потеряла ребенка. Перед родами у нее диагностировали ОРВИ. Перед кесаревым сечением ей 17 часов сдерживали роды. В результате девочка наглоталась первородного кала.

Ее поместили под аппарат ИВЛ, оказали необходимую помощь и спасли.

Ранее россиянкам объяснили, почему важно посещать психолога во время беременности.