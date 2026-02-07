Размер шрифта
На Украине рассказали о стратегии Зеленского на переговорах

«Страна»: власти Украины выбрали тактику затягивания переговоров
Jonathan Ernst/Reuters

Украинские власти выбрали тактику «затягивания» переговоров, так как видят в угрозу в потенциальном давлении со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины», – отмечает «Страна».

Также издание добавляет, что «как максимум» Украина хочет «развернуть» Трампа в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном. Однако американский президент может «форсировать» вопрос завершения конфликта и «предпринять некие резкие шаги», предполагает СМИ. Поэтому «тактика запугивания может не сработать», указывает издание.

Также журналист пишет, по расчетам Москвы, Трамп «жестко надавит» на президента Украины Владимира Зеленского по поводу выхода ВСУ с территории Донбасса. Украина же попытается этого избежать.

Также агентство Reuters написало, что переговорщики от США уже донесли до Киева, что Трамп будет все больше концентрироваться на внутренних делах США из-за ноябрьских выборов в конгресс.

В феврале председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал, что Зеленский на переговорах хочет «дотянуть» до как минимум до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 3 ноября 2026 года, а как максимум — до выборов американского президента 2028 года.

Также 19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что политические силы Европы рассчитывают на то, что после выборов в конгресс «политический ландшафт несколько изменится».

Сам Трамп в январском интервью радиостанции WABC Трамп признал, что по итогам выборов может потерять контроль над конгрессом.

Ранее СМИ сообщили об обсуждении США и Украиной достижения мира в марте.
 
