Посольство назвало грубой провокацией статью о «российском спецназе» в Норвегии
Посольство России в Осло опровергло информацию, содержащуюся в статье норвежского интернет-издания Aldrimer.no, согласно которой, на территории королевства действует российский спецназ. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства в фейсбуке.
В публикации эти данные называют фейком и грубой провокацией.
По мнению дипломатов, эти сообщения нацелены на создание образа врага в лице России.
Диппредставительство не исключает, что это может быть корявой попыткой оправдать дополнительные ресурсы для борьбы с «Российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета и долгосрочного плана развития вооруженных сил королевства.
«Мы считаем, что такие методы не соответствуют журналистской этике», — завершается публикация посольства.
Ранее сообщалось, что российский спецназ обнаружили в Норвегии.