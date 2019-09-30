Посольство сочло фейком информацию о «российском спецназе» в Норвегии
В российском посольстве в Осло заявили, что данные СМИ о «российском спецназе в Норвегии» не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Диппредставительство назвало эту информацию грубой провокацией.
«Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — добавили в посольстве.
Дипломаты сочли данные за «неуклюжую попытку» оправдать повышение расходов на оборону. По их мнению, такие действия противоречат журналистской этике.
Ранее поступала информация, что российский спецназ обнаружили в Норвегии.