Посольство РФ назвало фейком сообщения о российском спецназе в Норвегии

В посольстве России в Ослов утверждения норвежских СМИ о прибывании российского спецназа на территории Норвегии назвали грубой провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве заявили, что информация о якобы выполняемых операциях спецназа России на Шпицбергене является фейком и нарушает журналистскую этику.

«Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве назвали «неуклюжей попыткой» очернить Россию в преддверии представления оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил королевства.

Ранее сообщалось, что российский спецназ обнаружили в Норвегии.