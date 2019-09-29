Где могут похоронить первого президента Крыма, узнали СМИ
Первый президент Крыма Юрий Мешков при жизни оставил пожелания о месте своего захоронения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление его дочери Марианны.
По ее словам, Мешков хотел, чтобы его похоронили на полуострове рядом с женой.
Однако дочь первого президента добавила, что испытывает трудности с организацией похорон отца в Крыму.
Мешков являлся президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Затем эту должность упразднили, и он переехал жить в Москву.
Ранее сообщалось, что умер Юрий Мешков.