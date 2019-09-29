Где могут похоронить первого президента Крыма, узнали СМИ

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Первый президент Крыма Юрий Мешков при жизни оставил пожелания о месте своего захоронения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление его дочери Марианны.

По ее словам, Мешков хотел, чтобы его похоронили на полуострове рядом с женой.

Однако дочь первого президента добавила, что испытывает трудности с организацией похорон отца в Крыму.

Мешков являлся президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Затем эту должность упразднили, и он переехал жить в Москву.

Ранее сообщалось, что умер Юрий Мешков.