Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

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Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Как отмечается Джонсон позвонил королеве и сказал, что ему жаль, что все так вышло. Ведь именно Елизавета II поддержала его идею о приостановке работы парламента, но это решение признал незаконным Верховный суд в стране.

Источники добавили, что королева изначально переживала из-за этой задумки Джонсона.

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал уважать решение суда о приостановке работы парламента.

Британский парламент возобновит работу 25 сентября.