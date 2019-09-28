Экклстоун заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун высказался насчет причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, президенту России Владимир Путин «приходится заниматься слишком большим количеством вещей».

Экклстоун считает, что российский лидер сильно занят, чтобы заниматься такими вещами, как отравление.

Он заявляет, что Путину нужно «беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе».

Также экс-глава «Формулы-1»выразил сожаление в связи с тем, что главы России «нет времени покорить Европу.

«Это было бы хорошо», — заключил Экклстоун.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили об отсутствии доказательств причастности российских властей к делу Скрипалей.