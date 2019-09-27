Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в Берлине прошло совещание, в ходе которого Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы. Также была получена информация от генерального канала DW Питера Лимбурга.

«Совет по телерадиовещанию пришел к выводу, что репортаж DW из России ни в коей мере не является нежелательным», — заявил официальный представитель DW Кристоф Юмпель.

Так, в Совете заявили, что отвергают обвинение о вмешательстве DW во внутренние дела РФ.

Кроме того, в телерадиовещательной компании надеются, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудником на территории РФ.