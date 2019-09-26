Умер Жак Ширак

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Умер экс-президент Франции Жак Ширак, передает BFM TV. Об этом сообщила его семья.

Ему было 86 лет.

Жак Ширак возглавлял Францию 12 лет в период с 1995 по 2007 год.