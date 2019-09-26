Лавров посоветовал украинским властям не становиться Порошенко

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал нынешним украинским властям не брать пример с экс-лидера страны Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Уточняется, что Лавров говорил об этом в контексте вопроса про нормандский саммит и «формулу Штайнмайера».

Лавров отметил, что Порошенко перевирает факты истории, относящиеся к работе «нормандского формата».

«Надеюсь, наши украинские коллеги не будут брать пример с Порошенко», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что в Минских договоренностях прописано, что сначала нужно принять закон об особом статусе Донбасса, а потом организовать там выборы.

Ранее Лавров назвал ЕС ненадежным партнером.