Армия

В ДНР уничтожили офицеров элитного спецназа ВСУ

РИА Новости: бойцы армии России уничтожили офицеров спецназа «Омега» в ДНР
Serhii Korovainyi/Reuters

Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области несколько офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе украинского спецназа «Омега». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силовых структур РФ.

По его словам, в ДНР был ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины (НГУ) лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». В республике также уничтожили начальника связи центра специального назначения «Омега» НГУ младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз». Он был активистом «майдана» и ярым сторонником бандеровской идеологии, уточнил собеседник агентства.

Также он рассказал, что в Харьковской области был уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который воевал на Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидировали лейтенанта Ивана Петрика, а в ДНР — командира механизированного взвода Дмитрия Наталюка из Волынской области, заявил представитель силовых структур.

23 января в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области.

17 января появилась информация о том, что российские бойцы при помощи миномета «Тюльпан» ликвидировали скрытый командный пункт украинской армии в окрестностях Купянска Харьковской области.

Ранее военные ВС РФ уничтожили элитный отряд ВСУ с офицерами НАТО в Одесской области.

