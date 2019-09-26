Пушков отреагировал на обвинения Зеленского в адрес России
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Российский сенатор Алексей Пушков понаблюдал за выступлением украинского президента Владимира Зеленского на заседаниях Генассамблеи и ответил на слова лидера, обвинившего Россию нападении на Украину во время речи в ООН. Об этом он написал в твиттере.
Во-первых, Пушков посоветовал Зеленского не показывать пули на заседаниях ООН, а думать о мире и решении проблем.
По словам сенатора, президент Украины не должен был обвинять российскую сторону в мнимой агрессии.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН.
Также Зеленский показал пулю в ООН.