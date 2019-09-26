Зеленский на встрече с Трампом пошутил про телефонные разговоры

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Украинский президент Владимир Зеленский начал свой разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке с шутки. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Двусторонняя встреча глав двух государств состоялась 25 сентября в рамках Генассамблеи ООН.

Вначале встречи Зеленский обратился к Трампу, пошутив, что лучше, когда разговор транслируется сразу по телевидению, чем по телефону.

«Большое наслаждение — встретиться с президентом, быть здесь, и еще лучше — общаться перед камерами телевидения, чем общаться по телефону», — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США.