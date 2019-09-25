Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США. Их разговор происходил на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Об этом сообщает C-Span.

«Я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США», — сказал он.

Отмечается, что украинский президент говорил по-английски, однако забыл, как будет слово «выборы». Он закончил свою мысль после подсказки помощников.

Ранее Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией.