Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США. Их разговор происходил на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Об этом сообщает C-Span.
«Я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США», — сказал он.
Отмечается, что украинский президент говорил по-английски, однако забыл, как будет слово «выборы». Он закончил свою мысль после подсказки помощников.
Ранее Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией.