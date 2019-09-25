Трамп указал Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины

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Президент США Дональд Трамп указал украинскому главе Владимиру Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины. Их разговор приводится в стенограмме, которую опубликовал Белый дом.

«Я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо», — сказал американский лидер.

Он добавил, что об этом говорят многие. Также Трамп заявил, что ходят разговоры о том, что к этому были причастны «некоторые очень плохие люди».

Кроме того, президент США выразил желание, чтобы с Зеленским поговорил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он отметил, что это «очень авторитетный и уважаемый человек».

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Трампа великим учителем.