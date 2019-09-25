Трамп указал Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины
Президент США Дональд Трамп указал украинскому главе Владимиру Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины. Их разговор приводится в стенограмме, которую опубликовал Белый дом.
«Я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо», — сказал американский лидер.
Он добавил, что об этом говорят многие. Также Трамп заявил, что ходят разговоры о том, что к этому были причастны «некоторые очень плохие люди».
Кроме того, президент США выразил желание, чтобы с Зеленским поговорил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он отметил, что это «очень авторитетный и уважаемый человек».
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Трампа великим учителем.