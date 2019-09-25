Закон об импичменте президента вступил в силу на Украине

На Украине вступил в силу закон об импичменте президента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Рады.

Согласно данному закону, украинский парламент может отстранить главу государства с поста в случае совершения им госизмены или иного преступления.

Как отмечается, днем ранее, во вторник, 24 сентября, документ был опубликован в официальном издании Рады «Голос Украины».

Данный документ был принят Радой 10 сентября.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента.